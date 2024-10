Il club nerazzurro ha l’organico con l’età media più alta di tutto il campionato e la nuova proprietà vuole abbassare questo dato. L’Inter ha molti giocatori che si avvicinano alla scadenza dei loro contratti e l maggior parte di questi sono ultratrentenni. Il fondo americano Oaktree in vista della prossima stagione potrebbe imporre un punto di svolta nell’approccio al calciomercato, ponendo le basi per una nuova era che privilegia la gioventù e il talento emergente rispetto all’esperienza. Cambio netto Questa scelta implica una svolta radicale nei criteri di selezione dei giocatori, con un focus sui giovani talenti al posto degli atleti più esperti. La direttiva data ai dirigenti della squadra è stata inequivocabile: identificare e acquisire giovani promesse in grado di garantire prestazioni elevate e sostenibilità economica nel lungo termine. Le ripercussioni su chi c’è già In conformità con la politica adottata, diversi membri attuali della squadra potrebbero trovarsi costretti […]

