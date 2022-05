Igor Tudor era squalificato e quindi è toccato a Salvatore Bocchetti esordire in panchina in Serie A ieri contro il Cagliari.

Salvatore Bocchetti ha espresso le proprie emozioni a DAZN per la sua prima vittoria da allenatore. “Sono molto soddisfatto, esordire con una vittoria è molto bello. Faccio i complimenti alla squadra, abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo”.

IM_pallone_serie_A_2020

“Sono davvero contento. Rispetto all’andata siamo migliorati, abbiamo perso diversi punti nei finali di fare, invece nella seconda parte di stagione siamo stati più forti. I nostri attaccanti sono tre campioni, per loro andare in doppia cifra in un campionato difficile come la serie A non è una cosa da poco. Sono grato e orgoglioso di lavorare con Igor, sono davvero contento. C’è solo da imparare”.

