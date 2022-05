Il difensore della Lazio Francesco Acerbi ieri ha segnato il goal da 3 punti contro lo Spezia e ha raccontato il suo rapporto coi tifosi.

Francesco Acerbi ha espresso le sue sensazioni sul suo momento attuale a Sky Sport. “È da cinque mesi che per me non è facile, ma vado avanti per la mia strada. Lavoro, mi impegno, pure quest’anno che è stato complicato anche con i tifosi. Vado avanti, il mio obiettivo è fare il massimo anche nelle difficoltà. Ma se tocchi la mia persona non posso permetterlo a nessuno”.

Maurizio Sarri

“Vogliamo arrivare in Europa, perché il gruppo al netto delle critiche, merita questo. Speriamo di andare avanti. Il mio futuro? Penso alla prossima partita e andare a casa dalla mia bambina. Quello che accadrà, accadrà, non so cosa succederà. Con il modulo di Sarri se sbagli le pressioni va fuori tutta la squadra. Ma corriamo tanto, ci sono voglia e impegno. Sembra che non ci si impegna, sono orgoglioso del gruppo”.

