Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è moderatamente soddisfatto dopo la vittoria rocambolesca ottenuta a La Spezia.

Maurizio Sarri ha commentato la vittoria della sua squadra a Sky Sport. “Abbiamo fatto un’ottima partita, gli errori hanno tenuto il tutto in bilico. Siamo andati sotto tre volte e tre volte rimontato. Partita di alto livello ed è chiaro che con avversari top diventa difficile. Acerbi? Non è una rivincita. Mi dispiace ci sia questa situazione strana, io lo vedo ogni giorno, ce la mette tutta. Si possono fare mesi bene e altri no, ma non si può imputare altro. Ha avuto dei problemi, ora però sta facendo bene. Difficile valutare i numeri dello scorso anno”.

Ciro Immobile

“Il campionato è più difficile, è salito il livello delle squadre di media classifica. Ci sono squadre interessantissime e qualche punto in meno lo hanno perso tutte le top formazioni. Stasera abbiamo preso due gol su palla ferma e un contropiede lanciato da noi. Nella partita ci sono stati errori, non situazioni di campo aperto. Mi piacerebbe prendere qualche gol in meno. Anche in Premier con il Chelsea siamo stati la terza miglior difesa. Alla Lazio è costato il cambio del sistema difensivo. L’ingresso in Europa? Non è vincolante per il mio futuro, è una cazzata. Mai parlato con Lotito di vincolare il futuro con i risultati di questa stagione. Mai parlato di questo con il presidente. Abbiamo avuto tanti problemi, pensavo di risolverli più velocemente, ma la squadra è in netta crescita”.

