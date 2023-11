Boccia replica a La Russa: «Rappresenta gli interisti, non si vergognano di uno Scudetto mai vinto». Le dichiarazioni del capogruppo PD

Francesco Boccia, capogruppo del PD al Senato e presidente onorario dello Juventus Club Parlamento, ha commentato le recenti dichiarazioni di La Russa. Le parole riportate dal Corriere della Sera.

BOCCIA – «Premesso che siamo nel mese più caldo dell’anno in Aula e che si stanno trattando temi vitali per il Paese, non posso non rispondere a questa battuta. Quella interista è una comunità che non si vergogna di avere nel loro albo uno scudetto che non hanno mai vinto e La Russa ne è il degno rappresentante. Nonostante quel titolo, loro non sono ancora alla seconda stella mentre noi miriamo alla quarta. La Juve è rimasta quella dei fratelli Canfari, che hanno contribuito a fondarla: è stile, cuore, educazione, allegria, mentre loro sono rimasti quelli lì».

