Stramaccioni torna in campo: il bianconero al rientro otto mesi dopo l’infortunio per Lucchese-Juventus Next Gen

La Juventus Next Gen torna in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. La squadra di Brambilla è ospite della Lucchese, ufficiali le scelte dell’allenatore bianconero.

In difesa torna Stramaccioni: il difensore della Next Gen di nuovo titolare otto mesi dopo l’infortunio.

