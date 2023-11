La Juventus Next Gen è ospite della Lucchese negli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

La Juventus Next Gen, reduce dal successo in campionato con l’Arezzo, è ospite della Lucchese per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C.

Lucchese-Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola

Aggiornamenti dalle 16.15

Migliore in campo Juve: a fine partita

Lucchese-Juventus Next Gen 0-0: risultato e tabellino

Lucchese: Coletta, Perotta, Rizzo Pinna, Tumbarello, Romero, Sueva, Quirini, Djibril, Sabbione, Merletti, Yeboah Ankrah. All. Gorgone. A disp. Chiorra, alagna, Toma, Berti, Russo, Benassi, Quochi, Gucher, Cantianiello, Leone, Guadagni, De Maria, Magnaghi

Juventus Next Gen (3-5-2): Scaglia; Stivanello, Citi, Stramaccioni; Perotti, Valdesi, Damiani, Maressa, Rouhi; Anghelè, Cerri. All. Brambilla. A disp. Daffara, Crespi, Savona, Muharemovic, Mulazzi, Guerra, Ntenda, Palumbo, Mancini, Doratiotto, Turicchia, Crapisto, Florea

Arbitro: Peletti di Crema

