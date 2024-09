Il giornalista Luca Calamai attacca la squadra nerazzurra per l’atteggiamento avuto nel derby perso. L’Inter sta vivendo un momento delicato della stagione dopo la sconfitta bruciante nel derby contro il Milan. A fornire un’analisi puntuale di questo difficile passaggio per i nerazzurri è stato Luca Calamai, noto giornalista sportivo, che durante un’intervento sulle frequenze di TMW Radio ha espresso le proprie valutazioni sulla situazione attuale della squadra di Inzaghi. Il ritorno da Manchester e la batosta successiva L’Inter, ancora avvolta nella scia derivante dall’ottimo pareggio contro il Manchester City, ha affrontato il derby con una certa sicurezza, forse troppa. Calamai ha criticato questo approccio, suggerendo che la squadra sia arrivata a questa partita cruciale con un’eccessiva dose di supponenza: il collega boccia la squadra di Inzaghi con un sonoro 4,5 sottolineando come questa attitudine autocelebrativa possa avere influito negativamente sul suo rendimento. I campanelli d’allarme L’analisi non si ferma al […]

