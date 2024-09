L’impiego in nerazzurro dell’ex Sassuolo continua a far parlare molto: Beccalossi sembra sicuro di una cosa. Tuttosport ha intervistato Evaristo Beccalossi che ha elogiato senza remore le caratteristiche di Davide Frattiesi: “Sarà un titolare per i prossimi dieci anni. Ha fatto panchina sinora, ma dove è il problema Frattesi è il futuro dell’Inter. Inzaghi dovrà gestire bene tutta la rosa, anche perché gli anni passano per tutti, pure per i giocatori. Prima si diceva non avesse ricambi, ora sembra che i ricambi debbano giocare per forza e sempre. Calma, ragazzi”. L’infortunio di Barella “Lui resta sempre un giocatore di grande importanza per l’Inter, dispiace ovviamente per il suo infortunio, ma è stata costruita una rosa all’altezza della situazione”. Sull’ex Sassuolo “Un giocatore con delle qualità incredibili. Io l’avevo visto già al Sassuolo e anche nelle giovanili dell’Italia. Lui è un centrocampista molto forte negli inserimenti, se poi qualche genio si mette in testa che deve pure […]

