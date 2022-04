Non accennano minimamente a placarsi le polemiche tra Roma e Bodo/Glimt che si affronteranno di nuovo giovedì.

Prima di partire per l’Italia dove giovedì si giocherà Roma-Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, l’allenatore dei norvegesi ha parlato ancora una volta di Josè Mourinho. “Rispetto a Mourinho e a Santos sono solido come una roccia. Loro sono disposti a fare qualsiasi cosa per ottenere dei risultati, questo modo di lavorare è lontanissimo dalla mia visione”.

“Avvenimenti del genere mi farebbero venir voglia di mettermi a fare altro. Ho addirittura considerato se non fosse il caso di andare avanti nel mondo del calcio. I suoi valori e il suo modo di allenare sono così lontani da ciò che rappresento. È un’incredibile delusione vedere certi comportamenti da un allenatore così titolato“.

