Le parole dell’ex attaccante di Roma e Barcellona Bojan su quella che sarà la finale di Champions League tra il City e l’Inter

Tramite La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante della Roma Bojan ha parlato così della finale di Champions League City-Inter.

LE PAROLE – «Il Manchester è una squadra aggressiva, ti martella, ma non può giocare così per novanta minuti. O magari centoventi. Se l’Inter riuscisse a non prendere gol nel primo tempo allora sarà una gara molto interessante».

L’articolo Bojan su City-Inter: «Se i nerazzurri non dovessero prendere goal…» proviene da Inter News 24.

