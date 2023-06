Il CT della Nazionale Roberto Mancini ha detto la sua opinione sull’ex Inter Cesare Casadei. Le dichiarazioni

Il tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha parlato a La Stampa dell’ex talentino dell’Inter Casadei.

LE PAROLE – «Casadei mi aveva impressionato durante gli stage a Coverciano: ottima la scelta di andare in Inghilterra e giocare in una squadra, il Reading, di Championship, campionato durissimo quasi come la Premier».

