Il giornalista Ivan Zazzaroni ha detto la sua sulla finale di UEFA Champions League Manchester City e Inter dopodomani

Zazzaroni tramite il Corriere dello Sport ha voluto parlare dell’Inter dopo le finali fallite da Roma e Fiorentina.

LE PAROLE – «Dopodomani è in programma il nostro terzo appuntamento con l’Europa, certamente il più prestigioso, ma anche il meno accessibile: l’Inter di Inzaghi affronta il Man City che in Premier è riuscito a distanziare il West Ham di ben 49 punti. Confidiamo in Simone Inzaghi».

L’articolo Zazzaroni: «City-Inter? Confidiamo in Simone Inzaghi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG