Andrea Cambiaso, esterno del Bologna, ha parlato dopo la sfida contro la Roma: le dichiarazioni dell’esterno rossoblù

Andrea Cambiaso ha parlato a Sky Sport dopo Roma-Bologna.

LE PAROLE – «È un pareggio che ci dà continuità contro una squadra forte, che lotta per le posizioni alte della classifica. Ci dà fiducia anche in vista delle prossime gare. Il mister ci dà grande libertà per creare problemi alla squadra avversaria, anche se loro si sono adattati in fretta. Ci è mancato il piglio per fare male».

