L’episodio chiave della moviola del match tra Juve e Cremonese , valido per la 35ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Chiffi.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

73′ Iling giù in area, poi Milik segna ma è fuorigioco – Tanta confusione in questa azione. Di Maria per Iling, che sterza ma viene abbattuto da Sernicola. Per l’arbitro niente rigore. L’azione prosegue: Di Maria va in area da Milik che insacca ma viene segnalato fuorigioco.

