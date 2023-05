La squadra nerazzurra anche ieri ha confermato di star vivendo un periodo d’oro: per il tecnico si sta aprendo uno scenario che sembrava impossibile.

Fino a pochissime settimane fa era quasi certo che Simone Inzaghi sarebbe stato esonerato a fine stagione: l’Inter scivolava pericolosamente al quinto posto, le 11 sconfitte in Serie A sembravano la pietra tombale sull’avventura milanese del tecnico. Successivamente però l’Inter ha cominciato a volare e ora addirittura si parla di rinnovo dell’allenatore.

Secondo Tuttosport se i nerazzurri dovessero terminare tra le prime 4 in campionato e conquistare l’accesso alla finale di Champions League la dirigenza non penserebbe ad un cambio. Inzaghi è legato all’Inter fino al 2024, in caso di rinnovo annuale la richiesta sarebbe quella di passare dagli attuali 5,5 milioni a stagione a 6.

