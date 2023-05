Il Basilea sbanda contro il San Gallo: l’avversaria della Fiorentina in semifinale di Conference League perde per 6-1

La vittoria contro l’Udinese fa morale per la Fiorentina in vista della semifinale di ritorno di Conference League. La sconfitta del Basilea, fa ben sperare i tifosi viola.

Non per la sconfitta, ma per come è arrivata: la squadra, in trasferta contro il San Gallo, ha finito con un tennistico 6-1 a sfavore.

