L’allenatore odierno del Bologna Emilio De Leo è soddisfatto del fatto che la sua squadra abbia mantenuto la propria identità di gioco anche contro il Milan.

Sinisa Mihajlovic sta affrontando la leucemia quindi tocca ad Emilio De Leo andare in panchina e commentare la gara col Milan a DAZN. “Oggi dovevamo fare una prestazione importante: sia di carattere, sia di attenzione, concentrazione e leggerezza. Se non hai la testa libera quando affronti queste squadre diventi la vittima sacrificale e noi non volevamo esserlo“.

IM_San_Siro_Vuoto_1

“Ci manca il goal ma non ne facciamo un dramma, pensiamo sempre a mantenere una identità di gioco. Sicuramente dobbiamo mettere in campo una leggerezza che in alcune gare ci è mancata. Per il resto dobbiamo sicuramente migliorare le scelte ed essere più cattivi. Ma oggi ci siamo arrivati, abbiamo giocato bene e siamo fiduciosi. Avremmo voluto colpire in contropiede e non ci siamo riusciti, ma eravamo stanchi. Sicuramente alla lunga abbiamo pagato da questo punto di vista, dall’altro lato c’era una squadra fortissima come il Milan“.

