L’allenatore del Milan Stefano Pioli sottolinea tutto ciò che non è andato ieri sera nella gara contro il Bologna.

Stefano Pioli ha commentato a DAZN lo 0-0 col Bologna definendolo un’occasione sprecata. “Non siamo riusciti a trovare il guizzo decisivo, l’ultimo passaggio, la sponda giusta. Abbiamo fatto la partita in tutto e per tutto, tirando 33 volte. Il Bologna si è difeso bene, sono partite che se non le si sblocca subito diventano molto complicate”.

“Andrà meglio la prossima, guardiamo avanti, però è indubbio che nelle ultime partite abbiamo creato tanto e concretizzato poco. Ci è mancata qualità. Non possiamo nasconderci, sulla carta questo poteva essere un weekend favorevole per noi e invece abbiamo perso punti. Dobbiamo pensare già alla prossima partita che sarà difficile perché il Torino ha fermato Inter e Juventus. Vogliamo lottare fino alla fine perché abbiamo le qualità per farlo“.

