L’attaccante del Milan Olivier Giroud recrimina senza però voler fare polemiche eccessive per qualche episodio arbitrale al termine di Milan-Bologna.

Olivier Giroud incassa il pari con Bologna spiegando. MilanTv cosa non è andato nella sua squadra. “Abbiamo fatto del nostro meglio, abbiamo dominato, ma ci è mancata lucidità negli ultimi metri e anche un po’ di qualità. Dobbiamo guardare avanti e pensare alla prossima partita“.

Zlatan Ibrahimovic

Viene chiesto infine all’ex Chelsea se un paio di contatti (Ibra-Medel e Giroud stesso con Theate) potessero essere sanzionati diversamente: “Stasera non abbiamo avuto fortuna neppure in questi episodi. Il contatto con Ibra sembrava rigore, ma non voglio fare polemica. Continuiamo a lavorare“. I rossoneri ora hanno un vantaggio di 1 punto sul Napoli e 4 sull’Inter che ha una gara in meno.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG