Lorenzo De Silvestri, difensore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dei rossoblù a Valles in merito al suo rinnovo di contratto.

PAROLE – «Questo rinnovo è stata cercato, alimentato, voluto da me dando tutto me stesso e sono molto orgoglioso del fatto di aver prolungato: per me inizia la quarta stagione, era chiaro quel che volevo ed è chiaro tuttora quel che voglio. Motta mi ha voluto? Sono contento: l’anno scorso ha fatto le sue scelte ma quando ha avuto bisogno di me anche fuori credo di esserci stato: nei momenti che servono, giusto esserci. Ho chiaro anche quando deciderò di… smettere, con cosa vorrò confrontarmi, so quel che vorrò provare a fare: non mi vedo come allenatore futuro ma vorrei ampliare la mia cultura a livello dirigenziale. Di certo adesso vorrei che il Bologna diventasse la squadra in cui ho giocato più anni in carriera: per cui manca ancora un anno, oltre a questo… Anzi, punto a un altro rinnovo nella prossima stagione perché qui sto bene, benissimo».

