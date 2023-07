I nerazzurri stanno per chiudere la vendita del camerunese che poi gli permetterà di fare molti colpi in entrata.

Il giornalista Luca Marchetti su TMW ha rivelato le ultime notizie di mercato sui fronti Onana e Lukaku. “La cessione di Onana darà il via alle altre trattative nerazzurre per completare la rosa a disposizione di Inzaghi. Prima si andrà a parlare con il Bayern Monaco, offrendo un indennizzo invece di pagare subito la clausola da 6 milioni di euro, che comunque risolverebbe la questione”.

Andre Onana

“E poi formulerà un’offerta per Trubin: 10 milioni di euro più bonus. Una cifra che probabilmente all’inizio non accontenterà immediatamente lo Shakhtar, ma che darà il via alla trattativa. Contemporaneamente si cercherà anche l’accordo definitivo con il Chelsea per Lukaku. La situazione è piuttosto chiara a tutti ora: il fattore tempo non può non avere un peso e l’Inter sa che oggi le altre due pretendenti (Al Ahli e Juventus) per un motivo o per un altro non sono in grado di convincere una delle due parti. In Arabia Lukaku non vuole andare, anche è chiaramente quella l’offerta più alta ai blues. Nell’altro caso è la Juventus che non può soddisfare il Chelsea, visto che ancora non ha venduto Vlahovic. L’Inter sa di poter sfruttare questo vantaggio e il fatto che il gradimento del giocatore sia sempre stato nerazzurro”.

