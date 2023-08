Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha parlato dell’arrivo di Giovanni Fabbian in rossoblù. I dettagli

Marco Di Vaio, ds del Bologna, ha parlato in conferenza stampa di Fabbian.

PAROLE – «Giovanni è semplice da presentare, forse il miglior centrocampista della Serie B dell’anno scorso, l’abbiamo cercato prima dell’accordo per l’Udinese, poi ci siamo inseriti riallacciando il discorso con l’Inter e con l’agente appena era saltata la trattativa tra Inter e Udinese. Siamo contenti di averlo qui, siamo felici di poter costruire un percorso al Bologna per la sua carriera. L’Inter tra due anni ha la possibilità di riportare in nerazzurro il ragazzo alla stessa cifra che era stata costruita con l’Udinese, abbiamo ripreso quella operazione».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG