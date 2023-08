L’esperto di mercato Alfredo Pedullà spiega perché secondo lui i nerazzurri hanno realizzato una grande operazione.

Alfredo Pedullà su Sportialia ha fatto i complimenti all’Inter per la trattativa che porterà Pavard a Milano. “Della serie ‘grandi colpi’ un posto al sole lo merita Benjamin Pavard. L’Inter lo ha corteggiato in modo discreto ma insistente, facendogli capire che sarebbe stato fondamentale averlo in squadra e metterlo a disposizione di Simone Inzaghi. È stata una mossa decisiva perché ha addolcito il Bayern che solitamente non apre le porte, anzi sbarra qualsiasi passaggio e blinda la serratura”.

Ausilio Marotta Antonello

“L’Inter ha raggiunto un accordo sull’ingaggio tra mercoledì e giovedì scorsi, in questo modo ha chiesto a Pavard di aspettare nel caso in cui non si fosse concretizzato l’inseguimento. Ma nello stesso tempo ha promesso che avrebbe fatto il massimo pur di liberarlo dalla Baviera. Un particolare ha fatto la differenza: l’Inter non si è mai spostata da un’offerta massima di 30 milioni bonus compresi, al massimo ha sforato di un paio di milioni. A dispetto di voci (non attendibili) dalla Germania di richieste Bayern da 40 più bonus. L’Inter non si è spostata da quella proposta perché sapeva che anche un club ricco come quello tedesco non avrebbe buttato dalla finestra una cifra così importante, l’alternativa sarebbe stata quella di prendere zero euro a partire dal prossimo febbraio. Della serie ‘grandi colpi’ soltanto per dire che non deve essere per forza un rinforzo proveniente da un altro campionato o dalla stessa Serie A“.

