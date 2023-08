Le ultime sull’attacco della Roma e sull’interessamento per Luka Jovic della Fiorentina. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’entourage di Luka Jovic avrebbe offerto il giocatore alla Roma. Dopo il blocco dell’affare Zapata, i giallorossi cercano infatti ancora un numero 9.

Jovic è fuori dal progetto tecnico della Fiorentina e potrebbe arrivare con la formula del prestito. Il serbo spinge per andare da José Mourinho, per il quale però l’ex Real Madrid non rappresenta una prima scelta.

