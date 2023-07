Nicolas Dominguez, centrocampista del Bologna, ha parlato della sua attuale situazione contrattuale con i rossoblù

Dal ritiro di Valles, Nicolas Dominguez ha così risposto alle domande sul suo futuro al Bologna.

LE PAROLE – «Fa piacere sentire tutto l’affetto della gente, sono contento del presente e penso al Bologna, la mia testa è tutta qui. Non so nulla dei rumors, ho un altro anno prima della scadenza e mi alleno per fare bene nella prossima stagione. La predisposizione al rinnovo comunque c’è tutta. Non so come andrà avanti la trattativa, l’ultima volta che ne abbiamo parlato è stato ad aprile e c’era differenza tra richiesta e offerta. Al momento però io penso solo ad allenarmi, al resto pensa il mio agente».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG