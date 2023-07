Il terremoto causato dal temporeggiamento del belga ha generato e sta generando moltissimo scalpore; i contorni della vicenda non sono ancora chiarissimi.

L’Inter era vicina a trovare l’accordo col Chelsea per acquistare Romelu Lukaku quando l’attaccante ha deciso di non rendersi reperibile dai nerazzurri. Dietro c’è l’interesse della Juventus e un’offerta di ingaggio di ben 12,5 milioni a stagione.

Romelu Lukaku-Malick Thiaw

A tutto ciò si sommano, secondo la Gazzetta dello Sport, le tante delusioni per l’andamento dell’ultima stagione e le continue esclusioni dai titolari nelle partite importanti, soprattutto nella finale di Champions. La rosea inoltre ricorda che il belga non è nuovo a repentini cambi di idea e di procuratori. L’Inter pensava di poter mediare ma così non è stato; nella notte Ausilio ha comunicato al belga lo stop alla trattativa.

L’articolo Lukaku-Inter: tutti i motivi della rottura proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG