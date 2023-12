Le parole di Lewsi Ferguson, centrocampista del Bologna, dopo la sconfitta subita dai rossoblu contro l’Udinese

Lewis Ferguson ha parlato ai canali ufficiali del Bologna dopo la sconfitta contro l’Udinese. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «Oggi non siamo stati il solito Bologna, l’Udinese ha giocato meglio di noi e vinto meritatamente. Questo risultato non deve cancellare quello che di buono abbiamo fatto in questa stagione: guardiamo avanti per fare un grande 2024. C’è sempre pressione nel calcio e ora che siamo nella zona alta della classifica sicuramente è aumentata. Dopo questa gara non dobbiamo demoralizzarci ma rimanere concentrati e prepararci al meglio per la sfida col Genoa».

TIFOSI – «I nostri tifosi sono sempre incredibili e lo sono stati anche oggi dal primo minuto a fine partita. Oggi dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e ringraziarli, vorremmo sempre regalargli le prestazioni che meritano. Salterò la prossima gara e mi dispiace: vorrei giocare sempre ma sono squalificato: sarò tifoso per un giorno».

