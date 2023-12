Le parole di Sandi Lovric, centrocampista dell’Udinese, dopo la vittoria ottenuta dai friulani contro il Bologna

Sandi Lovric ha parlato ai microfoni di TV12 dopo la vittoria dell’Udinese contro il Bologna. Di seguito le sue parole.

«Siamo molto felici, finalmente abbiamo vinto in casa. In spogliatoio da una parte c’è allegria, ma anche tanta concentrazione. Vogliamo vivere più spesso queste sensazioni dopo la partita. Sapevamo sarebbe stata una gara difficile, ma si è visto che volevamo vincere fin da subito. Ne eravamo convinti fin dal 1’. Siamo stati aggressivi dall’inizio e la vittoria è meritata. Abbiamo la giusta fame per continuare su questa strada. Non c’è stata solo la prestazione ma anche il risultato, finalmente. Abbiamo ottenuto una vittoria importantissima per noi e siamo felici perché il lavoro fatto nelle ultime settimane si riflette nel punteggio finale. Non basta vincere solo oggi, vogliamo ripeterci. Siamo concentrati già da domani per la prossima partita»

