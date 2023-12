Le parole di Marco Baroni, tecnico dell’Hellas Verona, dopo la sconfitta degli scaligeri contro la Salernitana

Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Verona contro la Salernitana. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «C’era molta tensione, abbiamo fatto molti errori tecnici, compreso il gol. La partita era in equilibrio, nel primo tempo non abbiamo fatto bene, nella ripresa abbiamo subito preso il gol; ci è mancata lucidità, abbiamo speso tantissimo dal punto di vista fisico. E’ un peccato perché era una gara che se non riesci a vincere, bisogna essere bravi a non perdere».

PROBLEMI DI CHE NATURA – «Questo è sempre difficile da valutare. Nel vedere la partita ho percepito poca serenità; abbiamo subito molto a livello mentale, ci ha spinto a sporcare la partita con errori tecnici e quando fai una partita di questa importanza bisogna essere bravi a non sbagliare. Testa alle prossime».

MANCA UNA SCINTILLA – «E’ un gol evitabile perché nasce da palla inattiva nostra, perdiamo la gestione e dobbiamo fare meglio in transizione. La squadra ha speso tanto, dispiace perché dal punto di vista nervoso potevamo fare meglio. Abbiamo creato ma non siamo riusciti a concretizzare. Ora testa alta e e alle prossime gare».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG