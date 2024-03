Bologna-Inter, Fabio Caressa, noto giornalista, ha fatto il proprio pronostico sulla sfida di oggi pomeriggio alle 18: le dichiarazioni

Intervenuto a Deejay Football Club, Fabio Caressa ha fatto questo pronostico sulla sfida in programma oggi alle 18 tra Bologna e Inter e valida per la 28esima giornata di Serie A:

PAROLE – «Io metto X2 per diversificare, prima di una partita importante con l’Atletico Madrid magari ci può stare un piccolo calo di tensione che sin qui non c’è mai stato. Prima o poi ci sarà un pareggio per i nerazzurri».

I nerazzurri, rimaneggiati, vogliono comunque continuare la striscia di vittorie in campionato.

L’articolo Bologna Inter, Caressa sicuro: «I nerazzurri avranno un calo di tensione. Finirà così» proviene da Inter News 24.

