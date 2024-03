Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, è primo in una clamorosa classifica stagionale: il dato sulle gare in trasferta

Lautaro Martínez è il miglior marcatore in trasferta in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (14 reti – una in più di Kylian Mbappé, 13). In generale, solo Harry Kane (27) ha realizzato più gol di Lautaro Martínez (23) nei Big-5 campionati europei 2023/24.

Il capitano nerazzurro potrebbe diventare solo il terzo giocatore nella storia dell’Inter a segnare 15 gol fuori casa in una singola stagione di Serie A ed è ad una sola rete di distanza dall’eguagliare Christian Vieri (103) all’8° posto dei migliori marcatori nella storia dell’Inter in Serie A.

L’articolo Lautaro Martinez da record: la clamoroso statistica del Toro nelle gare in trasferta proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG