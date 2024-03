L’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti ha ripercorso alcuni punti salienti della sua presidenza.

Per il 116mo compleanno dell’Inter che cade proprio oggi, il giornalista Gian Luca Rossi ha intervistato Massimo Moratti; ecco le sue parole. “Faccio auguri affettuosi al club e ai tifosi, l’Inter vive per la passione che genera: la sua bellezza è la passione che ha attorno. Questa società è piena di ricordi meravigliosi, non solo i momenti delle vittorie: anche le avventure, le emozioni e i campioni che sono passati di qui che sono stati per la gente un momento di grande felicità e di realizzazione di un sogno. Tutte queste emozioni hanno riempito la vita di tanti. Dicendo Inter mi viene in mente una forte emozione, è adrenalinica”.

Tifosi Inter

Il rapporto con Steven Zhang

“Zhang? Ci ho parlato via video, è stato molto gentile come sempre: ci siamo dati appuntamento per quando tornerà a Milano, non mi ha detto quando ma mi ha detto che lo farà presto. E’ estremamente gentile e accogliente, ha fatto organizzare molto bene l’invito che mi hanno fatto: è stato affettuoso e simpatico, qualcosa che mi rimarrà nel cuore”.

Le gare più belle

“Un ricordo storico personale? E’ una partita, ma mi ha impressionato e mi ha fatto gioire da pazzi: quando abbiamo vinto con la Sampdoria 3-2 e perdevamo al 40′ 2-0, il Chino si è scatenato. Detto così sembra normale, è stata una partita fantastica: sono stati tutti bravissimi. Come fatto emotivo è stato grandissimo, dava orgoglio della squadra: era una squadra di carattere oltre che di classe. Poi ci sono le grandi soddisfazioni: Barcellona emotivamente è stata incredibile, è stata la vera finale emotivamente anche per i giocatori, una battaglia vera. I primi gol poi di Ronaldo sono stati bellissimi: quello allo Spartak è stato il più bello in assoluto, era su un terreno in cui era impossibile fare uno stop. Quella fu una partita bellissima, vinta molto bene ed emozionante: con Ronaldo ti sentivi come su una carrozza, prima o poi sapevi che sarebbe successo qualcosa di fantastico”.

L’articolo Moratti: “L’Inter è adrenalinica, ho appuntamento con Zhang, che gioia il 3-2 alla Sampdoria” proviene da Notizie Inter.

