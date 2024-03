L’ex difensore Marzo Materazzi non bada più di tanto alla scaramanzia e si sbilancia sulla vittoria dello Scudetto da parte dei nerazzurri.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Marco Materazzi che ha detto la sua sulla grande stagione che sta facendo l’Inter. “Ero sicuro dall’inizio: troppa qualità e convinzione dopo Istanbul, una netta superiorità. Toccando ferro, per la seconda stella la strada è tracciata, mentre per la Champions è tutto più complicato e imprevedibile. Ma l’Inter è diventata una macchina, può provarci con chiunque senza paura. I giocatori e Inzaghi hanno trovato la chiave, e il bello è che l’hanno trovata… insieme“.

esultanza Inter

Similitudini

“Nel senso che sono diventati una famiglia, come eravamo e siamo ancora noi del Triplete: anche ora in Georgia il tempo per noi non sembrava essere passato. Pure nell’Inter di adesso tutti sono felici per il gol di un singolo, come quando si è sbloccato Arnautovic e la panchina è saltata: non era scontato, era sincero. Da queste cose si capisce che tutto funziona“.

Su Arnautovic

“Da noi era un bambino con cui scherzavamo per farlo crescere. Ora è un uomo e un grande giocatore che non ha nulla da dimostrare. Quando l’ho visto d’estate gli ho detto solo ‘stai tranquillo’ e lui mi ha sorriso. Gli infortuni lo hanno frenato, ma non entra mai con il broncio, anzi ha l’atteggiamento giusto. Certo, davanti ha due mostri, però ha capito il ruolo e ora arriva la ‘sua’ partita contro il Bologna“.

L’articolo Materazzi: “Per la seconda stella la strada è tracciata, c’è una similitudine con la squadra del Triplete” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG