I nerazzurri sono pronti ad affrontare gli emiliani che ultimamente si sono rivelati un avversario piuttosto indigesto.

È quasi tutto pronto al Dall’Ara dove tra poco si disputerà Bologna-Inter: Thiago Motta ed Inzaghi hanno scelto i 22 da mandare in campo dal primo minuti. L’allenatore dell’Inter non pensa più di tanto all’imminente e decisiva sfida di Champions League con l’Atletico Madrid che si giocherà mercoledì prossimo: oggi gioca una formazione abbastanza vicina a quella titolare. Certo manca il capocannoniere e quello che in questa stagione è l’uomo migliore, Lautaro Martinez: al suo posto gioca Alexis Sanchez. Non ci sarà quindi il ritorno di Arnautovic dal primo minuto in quello che fino a pochi mesi fa era il suo stadio; Inzaghi lascia a riposo anche Pavard e Dumfries ma rilancia titolari Acerbi e Calhanoglu. Ecco le formazioni ufficiali.

BOLOGNA (4-3-3): 28 Skorupski; 3 Posch, 31 Beukema, 26 Lucumi, 15 Kristiansen; 8 Freuler, 20 Aebischer, 19 Ferguson; 21 Odgaard, 9 Zirkzee, 56 Saelemaekers. A disposizione: 23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 4 Ilic, 6 Moro, 7 Orsolini, 11 Ndoye, 16 Corazza, 17 El Azzouzi, 18 Castro, 22 Lykogiannis, 29 De Silvestri, 33 Calafiori, 80 Fabbian, 82 Urbanski. Allenatore: Thiago Motta.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 70 Sanchez. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 10 Lautaro, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 28 Pavard, 32 Dimarco. Allenatore: Simone Inzaghi.

