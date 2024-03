Tutto pronto per la 28^ giornata di Serie A, col confronto tra Bologna e Inter: ecco la cronaca live del match delle 18 al Dall’Ara

Appuntamento odierno al Dall’Ara per la 28^ giornata di Serie A, che vedrà il Bologna di Thiago Motta ospitare la capolista Inter: ecco la cronaca live del match.

BOLOGNA INTER, LA CRONACA LIVE

– FINE PRIMO TEMPO –

44′ – ALTRA OCCASIONE CLAMOROSA PER L’INTER, con la combinazione Darmian Sanchez che crossa in mezzo: la palla viene sporcata dal salvataggio in extremis di Kristiansen sul tap in di Barella!

37′ – GOL DELL’INTER, colpo di testa perfetto di Yann Bisseck, che incorna e gonfia la rete su assist di Bastoni!

34′ – PRIMO SQUILLO del Bologna, con Ferguson che lascia partire una conclusione velenosa dalla lunga distanza. Guantoni di Sommer!

30′ – Cresce il Bologna, conquistando metri preziosi e affacciandosi in area nerazzurra

25′ – Primo cartellino giallo della partita. E’ per Zirkzee, che fa un fallo tattico su Calhanoglu

21′ – OCCASIONE D’ORO PER L’INTER, prima con Barella che manda a rete un siluro su cui Skorupski si oppone, e poi Carlos Augusto con un sinistro poco convinto

18′ – L’arbitro Pairetto colpisce involontariamente il pallone nel tentativo dell’Inter di”spazzare via” una sfera insidiosa

30 del Bologna dallo sviluppo di calcio d’angolo. Immediato il fischio del direttore, che restituisce palla ai nerazzurri

17′ – Il Bologna conquista il primo calcio d’angolo della partita: Ferguson tenta l’incursione in solitaria, ma la sua conclusione viene strozzata dalla difesa dell’Inter

15′ – TENTATIVO DELL’INTER, con Darmian che raccoglie il pallone da Bisseck e lo indirizza in porta, colpendo l’esterno della rete!

9′ – PRIMO SQUILLO INTER! Azione corale magistrale dei nerazzurri, con Carlos Augusto che con un tocco di tacco aereo serve Alexis Sanchez. Il cileno tenta la conclusione, ma Skorupski gli dice no!

7′ – Il Bologna fatica a costruire dal basso, coi nerazzurri che spingono e disinnescano qualsiasi tentativo oltre il centrocampo

1′ – Fortissima pressione da parte dei nerazzurri, che schiacciano i rossoblù nella propria metà campo e tentano d’impadronirsi della sfera

Fischio d’inizio alle 18, si parte!

Migliore in campo nel primo tempo: Sanchez

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-3-3): 28 Skorupski; 3 Posch, 31 Beukema, 26 Lucumi, 15 Kristiansen; 8 Freuler, 20 Aebischer, 19 Ferguson; 21 Odgaard, 9 Zirkzee, 56 Saelemaekers. A disposizione: 23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 4 Ilic, 6 Moro, 7 Orsolini, 11 Ndoye, 16 Corazza, 17 El Azzouzi, 18 Castro, 22 Lykogiannis, 29 De Silvestri, 33 Calafiori, 80 Fabbian, 82 Urbanski. Allenatore: Thiago Motta.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 70 Sanchez. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 10 Lautaro, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 28 Pavard, 32 Dimarco. Allenatore: Simone Inzaghi.

IL PRE PARTITA

L’XI di partenza dell’Inter

Le maglie indossate

Uno sguardo alle divise nello spogliatoio nerazzurro

Il Gagliardetto della sfida

Il Dall’Ara si prepara alla partita

MatchDay!

L’articolo Bologna Inter LIVE 0-1: fine primo tempo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG