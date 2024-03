Simone inzaghi vince la sfida a distanza contro Thiago Motta, ecco le pagelle dei quotidiani dopo Bologna-Inter, che voti

Bologna-Inter se l’è aggiudicata Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ha vinto la sfida a scacchi contro il collega Thiago Motta, conquistando le pagelle dei quotidiani di questa mattina. Ecco i voti che i principali giornali sportivi hanno affidato al tecnico in edicola. Parziali decisamente positivi per lui e che non lasciano spazio a molte interpretazioni.

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

