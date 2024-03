Alessandro Bastoni manda un messaggio a tutti i tifosi dell’Inter, ecco il messaggio del nerazzurro dopo il Bologna

Alessandro Bastoni parla da leader (e non lo scopriamo di certo oggi). Non appena si è conclusa Bologna-Inter, il difensore nerazzurro si è espresso sui social. Tramite il proprio profilo Instagram il centrale ha infatti fatto gli auguri al club (ieri era il suo compleanno), così come ha mandato un augurio di un buon weekend a tutti i fan.

BASTONI- «Buon compleanno Inter e buon weekend ai tifosi +3». (con emoji a cuore nerazzurro, ndr).

L’articolo Inter, Bastoni scuote i tifosi: il post social è per loro – FOTO proviene da Inter News 24.

