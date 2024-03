Simone Inzaghi prepara un turn over leggero contro il Bologna Le ultime di formazione sulla prossima gara dell’Inter

La Gazzetta dello sport ipotizza la probabile formazione dell’Inter del Dall’Ara, con tanti dubbi da sciogliere, per Inzaghi a partire dalla regia dove Calhanoglu si gioca una maglia con Asllani.

In difesa rivedremo dal 1′ Bastoni e Acerbi, con Bisseck che potrebbe far rifiatare Pavard. A sinistra scalpita Carlos Augusto, mentre a destra è ballottaggio tra Dumfries e Darmian. “All’orizzonte non si vedono cambi nelle mezzali, nonostante Henrikh Mkhitaryan sia diffidato: come lui anche Lautaro Martinez che non riposa da tempo, possibile occasione per Marko Arnautovic

L’articolo Bologna Inter, pochi cambi per Inzaghi? Le idee del tecnico proviene da Inter News 24.

