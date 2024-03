Il tecnico del Bologna Thiago Motta si è espresso nella conferenza stampa pre Inter: le dichiarazioni

Thiago Motta ha commentato così la gara in arrivo tra Bologna e Inter, le sue dichiarazioni su lavoro di Inzaghi:

INTER IN EUROPA – «Questo il valore della squadra che andremo ad affrontare, con il massimo rispetto, sperando che potremo ripetere per il più lungo periodo momenti positivi nella durata della partita. Inzaghi lo ammiro tantissimo, ha le sue idee, convinto di quello che vuole, non da oggi, noi affronteremo la partita al massimo per cercare di avere il miglior risultato positivo come sempre».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

