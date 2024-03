Fabio Caressa si è espresso sulla crescita di Asllani: le dichiarazioni del telecronista sul centrocampista dell’Inter

Caressa si è espresso su YouTube riguardo crescita di Asllani con l’Inter in questa stagione:

LE PAROLE – «Me ne hanno sempre parlato benissimo tutti, a me piaceva ma volevo vederlo in una grande: mi era sembrato un po’ timido, ma inserirsi in un contesto preordinato come quello di Inzaghi, nel quale l’uomo non salta l’avversario nell’uno contro uno ma con l’aiuto del compagno e della squadra, non è facile. Lui si è inserito bene e bisogna dire un’altra cosa: ci sarà un po’ di merito di Inzaghi? Ha creato Calhanoglu centrocampista e ora ha fatto crescere anche Asllani: questo vuol dire che i centrocampisti dell’Inter hanno un sacco di soluzioni possibili, gioca meglio se ha più alternative e questo è merito di Inzaghi»

L’articolo Caressa: «Asllani? Inzaghi è riuscito in una cosa» proviene da Inter News 24.

