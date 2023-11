Bologna-Lazio sarà l’occasione per Orsolini e Zaccagni di mettersi in luce in vista delle prossime convocazione di Spalletti

Ci sarà uno spettatore interessato domani sera per Bologna-Lazio domani sera al Dall’Ara. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Spalletti seguirà la partita, con un occhio di riguardo per Orsolini e Zaccagni.

Il ct azzurro infatti ha molta stima di entrambi e per tutti e due una buona prestazione può significare una chiamata per il doppio appuntamento con Macedonia e Ucraina, da cui passa la qualificazione ai prossimi europei. E se il biancoceleste al momento sembra in un periodo opaco, con un solo gol segnato, Orsolini è diventato un punto fermo del Bologna, con 4 reti già messe a segno.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG