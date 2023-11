Le parole di Francesco Totti sulla fine del suo rapporto con Ilary Blasi: «Quello che abbiamo avuto è stato importante, ora serve equilibrio»

Nella sua intervista a Waler Veltroni per il Corriere della Sera, l’ex capitano della Roma Francesco Totti è tornato a parlare della fine del suo rapporto con l’ex moglie, Ilary Blasi. Di seguito le sue parole.

«Noi due abbiamo passato venti anni insieme, con tanti momenti molto belli. Ora vorrei solo che trovassimo un equilibrio tra noi capace di proteggere i ragazzi che sono la più grande ragione, per ambedue, di amore. So che non è facile, ma quello che c’è stato tra noi, per tanti anni, è stato importante. Se troviamo questo equilibrio noi due, i ragazzi staranno bene e si sentiranno protetti».

