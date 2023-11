Torino, Juric prepara la sfida di questa sera in Coppa Italia contro il Frosinone: in attacco Pellegri in vantaggio, in porta c’è Gemello

Questa sera il Torino ospita il Frosinone in Coppa Italia e l’obiettivo è la vittoria per arrivare agli ottavi dove ad attenderlo ci sarà il Napoli.

Per l’occasione Ivan Juric, come riportato da la Gazzetta dello Sport, vuole partire con le due punte. Accanto a Sanabria Pellegri è in vantaggio rispetto a Zapata. In porta invece spazio al giovane Gemello.

