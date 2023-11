Dopo un mese di assenza torna la coppia Lukaku-Dybala per la Roma nelle prossime tre sfide prima della sosta

Sarà un mese di novembre delicato per la Roma che, smaltito il ko con l’Inter, troverà un trittico di partite non facile da qui alla sosta per le nazionali. I giallorossi infatti saranno impegnati con il Lecce, lo Slavia Praga in Coppa e poi nel derby capitolino da ospiti.

La Buona notizia per i giallorossi, come riportato dal Corriere dello Sport, è che in attacco Mourinho ritroverà la LuPa, la coppia Dybala Lukaku, ad un mese dall’ultima volta i cui i due sono scesi in campo insieme.

