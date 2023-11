La Juve ha deciso di non sanzionare Moise Kean dopo la rabbia dell’attaccante al momento del cambio con il Verona

Moise Kean è l’uomo più in forma in casa Juve in questo momento, come ricorda anche Tuttosport. Questo sarebbe anche il motivo per cui il club ha deciso di non multarlo nonostante la rabbia mostrata contro il Verona al momento del cambio.

Dopo l’uscita dal campo il ragazzo era infatti filato dritto negli spogliatoi, venendo riportato in panchina solo dall’intervento di Pinsoglio. Nessun provvedimento, con questa decisione che ha trovato contento il ragazzo, allenatosi sodo più che mai per prendersi una maglia da titolare domenica a Firenze.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG