L’allenatore del Bologna, Mihajlovic parla in conferenza stampa della sfida contro il Milan e di come l’affronterà.

Il tecnico del Bologna, Mihajlovic parla della sfida che aspetta il suo team contro il Milan, in conferenza stampa parla così: “Spero di finire la partita in undici, poi si gioca. Anche nell’ultima gara a San Siro contro il Milan abbiamo fatto molto bene. Sappiamo che ci metteranno in difficoltà ma anche noi potremo farlo. Ogni partita fa storia a sé, sono convinto che faremo una grande prestazione ma non so se questo ci basterà o no. Dobbiamo giocare per vincere.“

Sinisa MIhajlovic

Aggiunge così sui rossoneri: “Sono molto forti, è una squadra che ha vinto il campionato e per questo parte favorita. Il Milan l’anno scorso ha avuto più continuità, se la ritroverà potrà fare bene.“

Conclude sul nuovo acquisto Zirkzee: “Lo conosco si, aveva giocato a Parma. Ho parlato con lui, è un giocatore forte, ha fisico, velocità, tecnica. È un giocatore completo, con Marko formeranno una coppia di livello, saranno una gatta da pelare per le difese. Forse si manca qualcosa, ma non nei titolari.“

