Negli studi della Mediaset, Riccardo Trevisani commenta il sorteggio Champions League che ha visto il Milan protagonista.

Riccardo Trevisani commenta il girone di Champions League sorteggiato per il Milan, ecco le parole negli studi di Mediaset: “Girone Milan? Si può fare, fermo restando che sono squadre che in casa loro danno fastidio, soprattutto la Dinamo Zagabria, però come livello qualitativo e pensando all’anno scorso con Liverpool, Porto e Atletico Madrid al Milan passare alla prima fascia ha spostato. Il Chelsea è una squadra complicata ma per il Milan rispetto ad un anno fa c’è da sorridere.“

sede Milan

A Sky Sport, invece Andra Maninozzi commenta così i gironi di Champions League: “Oltre l’Inter nettamente dietro alle prime due, le altre se la giocano. Il Milan ha pescato bene. Il girone che mi stimola di più è quello del Napoli, che metto davanti all’Ajax.“

