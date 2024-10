Bologna-Milan rinviata, ora è ufficiale. Le motivazioni e le ultime in merito alla gara che avrebbe avuto luogo sabato al Dall’Ara.

Le nuove consapevolezze trovate dal Milan sono attese da nuovi riscontri, cominciando dal campionato. Dare continuità a quanto di buono visto prima con l’Udinese e poi con il Bruges sarebbe fondamentale per rimarcare la propria candidatura al tricolore, insidiando la capolista Napoli.

Fonseca pare aver individuato la ricetta giusta per offrire alla squadra maggiori punti di forza e di sicurezza per le prossime sfide che attendono i rossoneri. In particolare offrire maggiore senso di responsabilità a ognuno degli elementi della rosa appare la scelta vincente.

Bologna-Milan a rischio rinvio: ecco perché

Nelle ultime ore è ventilata l’ipotesi che la gara tra Bologna e Milan potrebbe però non avere luogo. A dare la notizia in esclusiva è Giovanni D’Elia di AllMilan.it che, attraverso un post sul proprio profilo X, diffonde una notizia senza dubbio rilevante in merito alla partita di sabato. Il collega spiega infatti che la gara sarebbe a forte rischio per i noti problemi dovuti all’alluvione che sta colpendo la regione e, di conseguenza, si starebbe valutando il rinvio.

Bologna-Milan: ecco il verdetto ufficiale

La partita fra Bologna e Milan, in programma sabato alle 18, non si giocherà a causa del maltempo. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore, sentiti questore e prefetto, ha firmato un’ordinanza con cui ordina di sospendere la partita. La decisione è stata presa per le previsioni di pioggia e per le attività di ripristino della situazione nel quartiere che ospita lo stadio e che è stato quello più colpito dall’alluvione di sabato sera. La partita, motiva l’ordinanza, porterebbe allo stadio 35mila persone creando problemi di ordine pubblico. (ANSA).

Paulo Fonseca

E per quanto riguarda le squalifiche di Theo e Reijnders?

Caso spinoso anche per quanto riguarda le squalifiche che Theo e Reijnders dovrebbero scontare. I due giocatori normalmente avrebbero saltato la sfida contro il Bologna per essere poi disponibili contro il Napoli. Qualora però la partita venisse rinviata, i due giocatori sarebbero indisponibili per la prima partita utile in cui scontare la squalifica e cioè proprio quella contro i partenopei.

LEGGI ANCHE Milan, salta l’idea per gennaio: la decisione del club “gela” Furlani

Leggi l’articolo completo Bologna-Milan a rischio rinvio: ecco la decisione ufficiale, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG