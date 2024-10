Vincere non è sufficiente, la storica bandiera del Milan punge in modo ficcante sia Fonseca che la squadra dopo la gara con il Bruges.

Si chiedeva la vittoria al Milan contro il Bruges in Champions che puntualmente è arrivata. L’odioso 0 in classifica è stato cancellato e rimpiazzato da un più bello 3 che fa ben sperare per il prosieguo in Europa.

Belle notizie e nuove certezze in casa Milan, Fonseca indovina i cambi e rilancia la squadra verso lidi più soleggiati dai quali è possibile fissare raggiungimento decisamente importanti, sia in Italia che in Europa.

E’ nato un nuovo Milan

Sensazione diffusa è che le due sfide contro Udinese e Bruges abbiano sdoganato un nuovo Milan in cui le individualità non sono più contemplate, per fare spazio invece a un rinnovato senso di squadra e appartenenza che ha visto il suo apice nelle prestazioni di Okafor e Chukwueze che sono sempre più parte integrante del nuovo progetto di Fonseca. Fofana e Reijnders prendono sempre più confidenza tra loro proponendosi come una tra le migliori coppie di centrocampo del momento e Pulisic incanta a suon di gol. Tanti motivi per cui sorridere eppure qualcuno non è contento. In particolare una storia bandiera del Milan ha sollevato critiche e perplessità decisamente impegnative.

L’ennesima critica al Milan

Alessandro Costacurta, nota bandiera del Milan, ha avanzato ancora una volta dubbi e perplessità sui rossoneri e sulla prestazione degli uomini di Fonseca. In particolare ai microfoni di Sky ha affermato che “il Milan non ha fatto una buona gara, ma sufficiente. Avrebbe dovuto mostrare di più.” L’ex difensore rossonero ha poi aggiunto una riflessione piuttosto forte sottolineando di aver “avuto l’impressione che si siano accontentati della vittoria”.

Alessandro Costacurta

Milan non perfetto ma sulla buona strada

Sicuramente l’analisi di Costacurta evidenza qualcosa anche di vero: il Milan non è ancora al suo 100%. Di questo è convinto anche Fonseca che non ha nascosto che manchi ancora qualcosa alla sua squadra per raggiungere il livello che crede possa avere. Le indicazioni però appaiono davvero promettenti.

LEGGI ANCHE “Prima o poi tornerà al Milan”, rivelazione clamorosa che fa già sognare i tifosi

Leggi l’articolo completo La bandiera del Milan punge Fonseca e la squadra, ennesima critica ai rossoneri, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG